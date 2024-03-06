Тиг объяснил, почему Харден входит в топ-3 разыгрывающих в истории

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал, почему он считает разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена одним из лучших игроков на своей позиции в истории НБА.

«Я считаю Джеймса Хардена третьим лучшим разыгрывающим всех времён. Наблюдая за его игрой, играя против него, соревнуясь с ним, против него нужно было строить реальную схему. На Дуэйна Уэйда тоже нужно было строить схему, но Джеймс Харден, когда он был один в «Хьюстоне» и они выходили в финал конференции, набирал в среднем 35,8 очка за игру… он был неуязвимым. Не в обиду Дуэйду, но до того, как Леброн приехал в Майами, вы все соревновались с «Хоукс», — приводит слова Тига Yardbarker.