Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тиг объяснил, почему Харден входит в топ-3 разыгрывающих в истории

Тиг объяснил, почему Харден входит в топ-3 разыгрывающих в истории
Комментарии

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал, почему он считает разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена одним из лучших игроков на своей позиции в истории НБА.

«Я считаю Джеймса Хардена третьим лучшим разыгрывающим всех времён. Наблюдая за его игрой, играя против него, соревнуясь с ним, против него нужно было строить реальную схему. На Дуэйна Уэйда тоже нужно было строить схему, но Джеймс Харден, когда он был один в «Хьюстоне» и они выходили в финал конференции, набирал в среднем 35,8 очка за игру… он был неуязвимым. Не в обиду Дуэйду, но до того, как Леброн приехал в Майами, вы все соревновались с «Хоукс», — приводит слова Тига Yardbarker.

Материалы по теме
Чемпион НБА Джефф Тиг: Майкл Джордан в Вегасе? Он отправился бы в казино
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android