Источник: отношения Томпсона и Лэйкоба ухудшились из-за переговоров о контракте

Отношения форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона и владельца команды Джо Лэйкоба обострились из-за переговоров по контракту, сообщает Yardbarker. Этим летом Томпсон станет неограниченно свободным агентом.

«Томпсон всегда знал, что ему, скорее всего, придётся подождать, пока этим летом он не станет свободным агентом, поскольку ему были хорошо известны надежды Лэйкоба на то, что он не попадёт под второй (а возможно, и первый) налог на роскошь. Это должно было позволить составу полностью сформироваться, прежде чем добавлять зарплату игроку.

Но очевидно, что их отношения на этом пути несколько ухудшились. Источники в лиге сообщают, что Томпсон не получил никаких заверений сверху, что его надежды когда-нибудь счастливо уйти на пенсию в майке «Уорриорз» будут общим приоритетом этим летом. Похоже, что обе стороны не имеют ясности относительно того, что может произойти, когда наступит это время», — сообщает издание.