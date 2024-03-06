Тренер «Лос-Анджелес Клипперс» похвалил «Милуоки Бакс» после поражения в очном матче

Главный тренер команды «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о втором подряд поражении своей команды в игре с «Милуоки Бакс», которая состоялась 5 марта 2024 года. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил в игре со счётом 106:113.

«Мы действовали так, как всегда. У нас были хорошие броски и ясный взгляд. Но нам не удалось добраться до корзины, сделать несколько трёхочковых, которые обычно можем забросить, и не атаковали кольцо так, как могли. Так что надо отдать должное «Милуоки Бакс» — они заслуженно победили, а нам просто нужно стать лучше», — приводит слова тренера портал Yardbaker.

Напомним, в первых трёх четвертях игры преимущество было на стороне «Лос-Анджелес Клипперс», однако в заключительной четверти «Милуоки Бакс» смог отыграться и заполучить инициативу. Возможно, поражение связано с травмой запасного разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который на прошедших выходных сломал руку и был вынужден перенести операцию.