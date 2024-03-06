Хаслем: все думают, что в «Майами Хит» важнейшим игроком был Леброн, но это не так

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем не считает Леброна Джеймса самым важным игроком в команде, когда тот выступал за «Майами Хит».

«Все думают, что нашим самым важным игроком был Леброн Джеймс. Это не так. На самом деле нашим самым важным игроком был Крис Бош. Если бы Леброн облажался, то на его место могли бы пригласить Дуэйна Уэйда и получить аналогичные результаты. А вот другого Криса не было», — сказал Юдонис Хаслем на подкасте OGs.

Напомним, Леброн Джеймс играл за команду «Майами Хит» на протяжении четырёх сезонов, с 2010 по 2014 год. В составе этой команды Леброн впервые стал чемпионом НБА, а также получил награду «Самого ценного игрока сезона» и «Самого ценного игрока финала сезона».