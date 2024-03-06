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Игрок «Зенита» Курич поделился мнением относительно победы над «Пармой»

Игрок «Зенита» Курич поделился мнением относительно победы над «Пармой»
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Защитник «Зенита» Кайл Курич высказался о победе над пермским клубом «Парма» в рамках второго этапа регулярного турнира Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков

«Думаю, что мы сыграли действительно хорошо. Мы начали матч с плотной защиты, делились мячом. Да мы в целом играем неплохо, особенно дома. Для нас это была важная победа, нужно продолжать в том же духе. Ключевой момент? Думаю, что всё свелось к защите. Мы играли хорошо, как команда, не дали им почувствовать свою игру. Думаю, что мы двигали мяч, возможно, совершили больше, чем хотели бы, потерь, но в целом мы провели хороший матч.

Первые два матча были дома, всегда важно побеждать дома, но, когда ты отправляешься на выезд, тем более на такой, у соперника действительно есть преимущество своего паркета. Победы тут легко не даются. Каждый матч важен, конечно, при этом выездной матч куда более сложный», — приводит слова Курича пресс-служба клуба.

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