Игрок «Зенита» Курич поделился мнением относительно победы над «Пармой»

Защитник «Зенита» Кайл Курич высказался о победе над пермским клубом «Парма» в рамках второго этапа регулярного турнира Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что мы сыграли действительно хорошо. Мы начали матч с плотной защиты, делились мячом. Да мы в целом играем неплохо, особенно дома. Для нас это была важная победа, нужно продолжать в том же духе. Ключевой момент? Думаю, что всё свелось к защите. Мы играли хорошо, как команда, не дали им почувствовать свою игру. Думаю, что мы двигали мяч, возможно, совершили больше, чем хотели бы, потерь, но в целом мы провели хороший матч.

Первые два матча были дома, всегда важно побеждать дома, но, когда ты отправляешься на выезд, тем более на такой, у соперника действительно есть преимущество своего паркета. Победы тут легко не даются. Каждый матч важен, конечно, при этом выездной матч куда более сложный», — приводит слова Курича пресс-служба клуба.