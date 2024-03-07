Все результаты игрового дня НБА 7 марта
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Сегодня, в ночь с 6 на 7 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 марта
- «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 109:119.
- «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:122.
- «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 112:101.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 109:115.
- «Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 117:119.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 125:90.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:128.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Кузма - 25, Авдия - 14, Холмс - 12, Дэвис - 8, Кисперт - 8, Кулибали - 7, Джонс - 7, Шамет - 2, Бернард, Хэмптон, Гилл, Оморуи
Орландо Мэджик: Вагнер - 28, Банкеро - 25, Саггс - 19, Вагнер - 16, Энтони - 11, Блэк - 8, Фульц - 6, Битадзе - 6, Хьюстан, Океке, Инглс, Скофилд, Картер
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Смит II - 19, Уитмор - 17, Грин - 15, Ванвлит - 15, Брукс - 11, Томпсон - 6, Холидей - 6, Ландейл - 4, Сэмюэлс, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 21, Джордж - 21, Мэнн - 15, Пауэлл - 12, Пламли - 8, Хиланд - 6, Тайс - 6, Зубац - 3, Коффи - 2, Бостон, Такер, Мун
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Богданович - 23, Бей - 23, Мюррей - 18, Хантер - 17, Капела - 8, Джонсон - 7, Фернанду - 7, Форрест - 6, Мэтьюз - 3, Бафкин, Крейчи, Мэттьюз
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Окоро - 17, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 13, Портер - 13, Ньянг - 13, Уэйд - 9, Джонс - 2, Меррилл - 1, Купер, Нэнс, Бейтс
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Убре - 25, Рид - 17, Пэйн - 16, Хилд - 15, Даутин - 10, Батюм - 10, Харрис - 8, Мартин - 7, Каунсил - 1, Бамба, Смит
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 30, Ларэвиа - 19, Уильямс Мл. - 17, Альдама - 17, Кеннард - 15, Стивенс - 8, Джексон - 6, Кончар - 3, Уильямс, Ватанабэ, Хёрт
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
117 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Юта Джаз: Коллинс - 25, Секстон - 24, Кларксон - 15, Сенсабо - 15, Данн - 11, Юртсевен - 10, Хортон-Такер - 8, Саманич - 7, Джузэнг - 2, Льюис, Престон, Поттер
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Уайт - 25, Вучевич - 23, Карузо - 11, Драммонд - 10, Досунму - 8, Картер - 7, Филлипс - 6, Крэйг, Битим, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 90
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Куминга - 20, Джексон-Дэвис - 15, Грин - 12, Томпсон - 10, Пэйтон II - 9, Подзиемски - 8, Пол - 6, Муди - 6, Луни - 4, Уиггинс - 3, Киньонес - 3, Сантос, Робинсон, Шарич
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Лиллард - 20, Портис - 20, Лопес - 9, Коннотон - 6, Бисли - 4, Краудер - 4, Грин - 2, Беверли - 2, Боучэмп, Галлинари, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 29, Грант - 20, Тибулл - 16, Рит - 16, Бэнтон - 13, Мюррэй - 12, Уокер - 9, Рупер - 3, Хагенс - 2, Браун, Минайя
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 31, Холмгрен - 21, Гидди - 19, Хэйворд - 10, Дорт - 6, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Джо, Уотерс III, Бийомбо, Сарр, Уильямс, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
120 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Джонс, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз
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