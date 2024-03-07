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Леброн Джеймс исполнил роскошный данк с сопротивлением Алексея Леня

Леброн Джеймс исполнил роскошный данк с сопротивлением Алексея Леня
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 72:57 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в начале второй четверти стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и поставив сверху с сопротивлением украинского центрового «Сакраменто» Алексея Леня, которому присудили в итоге персональное замечание.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 25,2 очка, 7,9 результативной передачи и 7,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 40,7. На данный момент «озёрники» занимают девятое место на Западе (34-29).

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
120 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Джонс, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз
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Новости. Баскетбол
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