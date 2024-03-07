29 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Милуоки»

В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 125:90 одержали хозяева площадки.

На старте матча «Уорриорз» отпустили соперника вперёд на пять очков, но быстро перехватили инициативу и выиграли первую четверть с преимуществом в восемь очков, а к большому перерыву увеличили свой гандикап до «+20». В третьей четверти «Бакс» смогли отыграть восемь очков отставания, но в заключительной четверти были разгромлены со счётом 32:9.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 29 очков при восьми подборах и пяти результативных передачах.