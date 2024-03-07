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Голден Стэйт Уорриорз — Милуоки Бакс 125:90, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 7 марта

29 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Милуоки»
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В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 125:90 одержали хозяева площадки.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 90
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Куминга - 20, Джексон-Дэвис - 15, Грин - 12, Томпсон - 10, Пэйтон II - 9, Подзиемски - 8, Пол - 6, Муди - 6, Луни - 4, Уиггинс - 3, Киньонес - 3, Сантос, Робинсон, Шарич
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Лиллард - 20, Портис - 20, Лопес - 9, Коннотон - 6, Бисли - 4, Краудер - 4, Грин - 2, Беверли - 2, Боучэмп, Галлинари, Адетокунбо, Джексон

На старте матча «Уорриорз» отпустили соперника вперёд на пять очков, но быстро перехватили инициативу и выиграли первую четверть с преимуществом в восемь очков, а к большому перерыву увеличили свой гандикап до «+20». В третьей четверти «Бакс» смогли отыграть восемь очков отставания, но в заключительной четверти были разгромлены со счётом 32:9.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 29 очков при восьми подборах и пяти результативных передачах.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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