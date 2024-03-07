Баскетболист потерял сознание во время матча НБА «Оклахома» — «Портленд»

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Бисмак Бийомбо потерял сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
После кратковременной потери сознания 31-летний баскетболист быстро пришёл в себя и отправился в раздевалку команды, чтобы в дальнейшем пройти медицинское обследование. Доктора оказали игроку «Оклахомы» необходимую помощь. Сейчас здоровью Бийомбо ничего не угрожает.
На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге «Оклахома» обыграла «Портленд» со счётом 128:120. Эта победа стала для «молний» восьмой в последних 10 матчах регулярного чемпионата.
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