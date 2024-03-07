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Баскетболист потерял сознание во время матча НБА «Оклахома» — «Портленд»

Баскетболист потерял сознание во время матча НБА «Оклахома» — «Портленд»
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Бисмак Бийомбо потерял сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После кратковременной потери сознания 31-летний баскетболист быстро пришёл в себя и отправился в раздевалку команды, чтобы в дальнейшем пройти медицинское обследование. Доктора оказали игроку «Оклахомы» необходимую помощь. Сейчас здоровью Бийомбо ничего не угрожает.

На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге «Оклахома» обыграла «Портленд» со счётом 128:120. Эта победа стала для «молний» восьмой в последних 10 матчах регулярного чемпионата.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 29, Грант - 20, Тибулл - 16, Рит - 16, Бэнтон - 13, Мюррэй - 12, Уокер - 9, Рупер - 3, Хагенс - 2, Браун, Минайя
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 31, Холмгрен - 21, Гидди - 19, Хэйворд - 10, Дорт - 6, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Джо, Уотерс III, Бийомбо, Сарр, Уильямс, Мускала
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