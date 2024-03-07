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Видеообзор матча «Уралмаш» — «Самара» в Единой лиге

Видеообзор матча «Уралмаш» — «Самара» в Единой лиге
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Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» встречался с «Самарой» из одноимённого города.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 89:83.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

На данный момент «Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. Клуб из Екатеринбурга победил в семи матчах кряду, пять из которых пришлись на второй этап. «Самара», в свою очередь, занимает второе место в группе «Б».

В следующем матче «Уралмашу» предстоит сыграть с московской МБА, а «Самара» встретится с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
89 : 83
Самара
Самара
Уралмаш: Уиттакер - 21, Эллис - 19, Даглас - 12, Нэвелс - 12, Писклов - 11, Глазунов - 7, Нэльсон - 7, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Захаров
Самара: Роберсон - 20, Ребич - 14, Гудумак - 14, Платонов - 11, Томпсон - 10, Далтон - 6, Загорац - 4, Умрихин - 4, Зверев, Викторов, Амосов
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Новости. Баскетбол
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