Видеообзор матча «Уралмаш» — «Самара» в Единой лиге

Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» встречался с «Самарой» из одноимённого города.
Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 89:83.
Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.
На данный момент «Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. Клуб из Екатеринбурга победил в семи матчах кряду, пять из которых пришлись на второй этап. «Самара», в свою очередь, занимает второе место в группе «Б».
В следующем матче «Уралмашу» предстоит сыграть с московской МБА, а «Самара» встретится с казахстанской «Астаной».