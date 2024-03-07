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44 очка ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» обыграть «Лейкерс» на выезде

44 очка ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» обыграть «Лейкерс» на выезде
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В ночь с 6 на 7 марта мск на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал ДеАарон Фокс, который записал в свой актив 44 очка, четыре подбора и четыре передачи. Стоит отметить и Малика Монка — он заработал 26 очков, пять подборов и восемь передач.

В составе «Лейкерс» наилучшую результативность продемонстрировал лидер команды Леброн Джеймс — 31 очко, пять подборов и 13 передач. Руи Хатимура набрал 29 очков.

После 61 игры регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 35 побед и 26 поражений. «Озёрники» идут 10-ми — 34 победы, 30 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Хатимура - 29, Ривз - 18, Дэвис - 14, Расселл - 10, Динвидди - 8, Принс - 6, Кристи - 3, Хэйс - 1, Худ-Скифино, Реддиш, Джайлс, Льюис
Сакраменто Кингз: Фокс - 44, Монк - 26, Сабонис - 16, Митчелл - 12, Барнс - 11, Мюррэй - 7, Лайлз - 7, Эллис - 5, Хаертер - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс, Лень
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