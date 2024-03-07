44 очка ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» обыграть «Лейкерс» на выезде

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 6 на 7 марта мск на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал ДеАарон Фокс, который записал в свой актив 44 очка, четыре подбора и четыре передачи. Стоит отметить и Малика Монка — он заработал 26 очков, пять подборов и восемь передач.

В составе «Лейкерс» наилучшую результативность продемонстрировал лидер команды Леброн Джеймс — 31 очко, пять подборов и 13 передач. Руи Хатимура набрал 29 очков.

После 61 игры регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 35 побед и 26 поражений. «Озёрники» идут 10-ми — 34 победы, 30 поражений.