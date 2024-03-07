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В концовке матча между «Ютой» и «Чикаго» произошла массовая потасовка

В концовке матча между «Ютой» и «Чикаго» произошла массовая потасовка
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В концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Чикаго Буллз» произошла массовая потасовка между игроками и персоналом.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
117 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Юта Джаз: Коллинс - 25, Секстон - 24, Кларксон - 15, Сенсабо - 15, Данн - 11, Юртсевен - 10, Хортон-Такер - 8, Саманич - 7, Джузэнг - 2, Льюис, Престон, Поттер
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Уайт - 25, Вучевич - 23, Карузо - 11, Драммонд - 10, Досунму - 8, Картер - 7, Филлипс - 6, Крэйг, Битим, Терри, Тэйлор

Драка началась после того, как защитник «Юты» Коллин Секстон сфолил на Демаре Дерозане, когда до конца матча оставалось девять секунд, а «Джаз» отставали на одно очко. После фола Секстон и травмированный форвард «Чикаго» Торри Крэйг начали о чём-то спорить перед скамейкой запасных «Буллз», что спровоцировало массовый конфликт.

Ситуация обострилась, когда форвард «Джаз» Джон Коллинз и помощник тренера «Чикаго» Крис Флеминг схватили друг друга. Крейгу был назначен технический фол, а Коллинзу и Флемингу — двойной технический. Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 119:117.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

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