В концовке матча между «Ютой» и «Чикаго» произошла массовая потасовка

В концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Чикаго Буллз» произошла массовая потасовка между игроками и персоналом.

Драка началась после того, как защитник «Юты» Коллин Секстон сфолил на Демаре Дерозане, когда до конца матча оставалось девять секунд, а «Джаз» отставали на одно очко. После фола Секстон и травмированный форвард «Чикаго» Торри Крэйг начали о чём-то спорить перед скамейкой запасных «Буллз», что спровоцировало массовый конфликт.

Ситуация обострилась, когда форвард «Джаз» Джон Коллинз и помощник тренера «Чикаго» Крис Флеминг схватили друг друга. Крейгу был назначен технический фол, а Коллинзу и Флемингу — двойной технический. Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 119:117.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.