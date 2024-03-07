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Хавьер Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Парму»

Хавьер Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Парму»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь хотел бы поблагодарить “Парму” и Евгения Пашутина с тем, как хорошо они играют в этом сезоне. В прошлый раз, когда мы выиграли в «Молоте», мы знали, что “Парма” одна из лучших команд в аспекте нападения и защиты в лиге, а также статистикой в семь побед и одним поражением.

Сегодня более-менее следовали плану на этот матч, хорошо начали стартовый отрезок. Это помогло нам поймать свой ритм и в спокойном для себя состоянии проводить остаток игры, не форсировать события в нападении, избежать ненужных потерь и вести в счёте со старта до победного конца матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

Испанский специалист возглавляет петербургскую команду с 2020 года. Под его руководством «Зенит» становился чемпионом лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, бронзовым призёром в сезоне-2020/2021, а также стал двукратным обладателем (2022 и 2023) и серебряным призёром (2021) Суперкубка лиги.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А», а пермская команда расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков
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