Хавьер Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Парму»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«В первую очередь хотел бы поблагодарить “Парму” и Евгения Пашутина с тем, как хорошо они играют в этом сезоне. В прошлый раз, когда мы выиграли в «Молоте», мы знали, что “Парма” одна из лучших команд в аспекте нападения и защиты в лиге, а также статистикой в семь побед и одним поражением.

Сегодня более-менее следовали плану на этот матч, хорошо начали стартовый отрезок. Это помогло нам поймать свой ритм и в спокойном для себя состоянии проводить остаток игры, не форсировать события в нападении, избежать ненужных потерь и вести в счёте со старта до победного конца матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

Испанский специалист возглавляет петербургскую команду с 2020 года. Под его руководством «Зенит» становился чемпионом лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, бронзовым призёром в сезоне-2020/2021, а также стал двукратным обладателем (2022 и 2023) и серебряным призёром (2021) Суперкубка лиги.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А», а пермская команда расположилась на пятой строчке.