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Дражен Анзулович назвал главную причину поражения «Самары» от «Уралмаша»

Дражен Анзулович назвал главную причину поражения «Самары» от «Уралмаша»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Во-первых, хочу поздравить “Уралмаш”, они были лучше сегодня. Прежде всего они лучше контролировали мяч. Сегодня это было нашей главной целью, потому что хотели противостоять стилю “Уралмаша”.

Контролировать мяч у нас не получилось с самого начала, допустили 22 потери. Когда совершаешь столько ошибок в такой серьёзной игре, конечно, на успех рассчитывать не приходится», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.

Самым результативным встречи стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер, который набрал 21 очко. В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон.

Екатеринбургский клуб не знает поражений на протяжении семи матчей кряду в Единой лиге. В свою очередь, «Уралмаш» возглавляет таблицу группы «Б», а «Самара» – вторая, отставая от соперника на три очка.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
89 : 83
Самара
Самара
Уралмаш: Уиттакер - 21, Эллис - 19, Даглас - 12, Нэвелс - 12, Писклов - 11, Глазунов - 7, Нэльсон - 7, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Захаров
Самара: Роберсон - 20, Ребич - 14, Гудумак - 14, Платонов - 11, Томпсон - 10, Далтон - 6, Загорац - 4, Умрихин - 4, Зверев, Викторов, Амосов
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