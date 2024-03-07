Дражен Анзулович назвал главную причину поражения «Самары» от «Уралмаша»

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги с екатеринбургским «Уралмашем».

«Во-первых, хочу поздравить “Уралмаш”, они были лучше сегодня. Прежде всего они лучше контролировали мяч. Сегодня это было нашей главной целью, потому что хотели противостоять стилю “Уралмаша”.

Контролировать мяч у нас не получилось с самого начала, допустили 22 потери. Когда совершаешь столько ошибок в такой серьёзной игре, конечно, на успех рассчитывать не приходится», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.

Самым результативным встречи стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер, который набрал 21 очко. В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон.

Екатеринбургский клуб не знает поражений на протяжении семи матчей кряду в Единой лиге. В свою очередь, «Уралмаш» возглавляет таблицу группы «Б», а «Самара» – вторая, отставая от соперника на три очка.