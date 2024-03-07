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Энтони Дэвис за девять матчей не одержал ни одной победы против Сабониса

Энтони Дэвис за девять матчей не одержал ни одной победы против Сабониса
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ни разу в карьере не побеждал в матчах с командами, за которую выступал Домантас Сабонис. Начиная с 2016 года баскетболисты провели девять игр друг с другом.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Напомним, сегодня, 7 марта, на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал ДеАарон Фокс, который записал в свой актив 44 очка, четыре подбора и четыре передачи.

После 61 игры регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 35 побед и 26 поражений. «Озёрники» идут 10-ми — 34 победы, 30 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Хатимура - 29, Ривз - 18, Дэвис - 14, Расселл - 10, Динвидди - 8, Принс - 6, Кристи - 3, Хэйс - 1, Худ-Скифино, Реддиш, Джайлс, Льюис
Сакраменто Кингз: Фокс - 44, Монк - 26, Сабонис - 16, Митчелл - 12, Барнс - 11, Мюррэй - 7, Лайлз - 7, Эллис - 5, Хаертер - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Эдвардс, Лень
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