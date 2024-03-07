Энтони Дэвис за девять матчей не одержал ни одной победы против Сабониса

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ни разу в карьере не побеждал в матчах с командами, за которую выступал Домантас Сабонис. Начиная с 2016 года баскетболисты провели девять игр друг с другом.

Напомним, сегодня, 7 марта, на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал ДеАарон Фокс, который записал в свой актив 44 очка, четыре подбора и четыре передачи.

После 61 игры регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 35 побед и 26 поражений. «Озёрники» идут 10-ми — 34 победы, 30 поражений.