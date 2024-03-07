Товарищ Бронни Джеймса рассказал, как тот справляется с повышенным вниманием

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Зайари Уильямс, который является бывшим товарищем Бронни Джеймса по школьной команде, рассказал, как сын лёгкого форварда Леброна Джеймса справляется с повышенным вниманием к нему.

«Бронни под пристальным наблюдением всего мира. Я не знаю, что бы я делал на его месте, когда на меня обращено столько внимания и просто дурная слава. Он даже не беспокоится об этом — или даже не видит этого, если честно», — приводит слова Уильямса The Ringer.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

Бронни — старший сын Леброна Джеймса. Леброн ранее неоднократно заявлял о своём желании однажды выйти на площадку в официальном матче вместе со своим сыном.