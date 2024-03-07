13 очков Алексея Шведа помогли «Шаньси» одержать 20-ю победу в чемпионате Китая

Китайский клуб «Шаньси Лунгс», за который выступает россиянин Алексей Швед, победил «Фуцзянь Сюньсин» (117:112) в рамках местной лиги. Швед провёл на площадке 21 минуту и за это время набрал 13 очков (4/11 с игры, 1/5 трёхочковые, 4/6 штрафные), совершил пять подборов, отдал шесть результативных передач и выполнил один перехват.

«Лунгс» в настоящий момент делят 11-ю строчку в чемпионате Китая. В 40 матчах команда одержала 20 побед и потерпела столько же поражений.

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.