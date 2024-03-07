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Эмил Райкович назвал три игровых компонента, которые ЦСКА должен улучшить

Эмил Райкович назвал три игровых компонента, которые ЦСКА должен улучшить
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение, которое потерпела команда в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Напомним, казанцы победили со счётом 84:74. Встреча проходила в Москве. По словам Райковича, его подопечные должны найти способ действовать жёстче и более собранно и, кроме того, армейцам нужно прекратить упускать возможности реализовать лёгкие броски.

«Поздравляю УНИКС и особенно Димитриевича, которого сегодня было невозможно остановить. Мы использовали разные виды защиты, по-разному оборонялись на пик-н-роллах, пробовали сдваиваться, но каждый раз он быстро находил продолжения атаки, эффективно играл один на один. У нас были моменты, когда мы владели лидерством и контролировали ход матча. Но в ключевые моменты УНИКС и особенно Димитриевич играли лучше. Мы должны найти способ действовать жёстче и более собранно. К тому же мы постоянно упускаем возможности реализовать лёгкие броски, это дорого нам стоит», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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