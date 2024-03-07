«Это меня беспокоит». Леброн представил свежую информацию о состоянии здоровья

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своих физических кондиций. По словам лидера «озёрников», его немного беспокоит голеностоп.

«Да, меня беспокоит голеностоп. Эта проблема была как до перерыва, так и после. Но я просто делаю всё, что в моих силах… Некоторые игры получаются лучше других. Я совсем не чувствовал этого в матче с «Оклахомой» и не ощущал ничего до четвёртой четверти сегодня. Каждая игра отличается», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

В последнем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» играли с «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой «Сакраменто» со счётом 130:120. Джеймс в этой встрече набрал 31 очко, сделал пять подборов и отдал 13 результативных передач.