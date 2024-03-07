Зоран Лукич — о матче с «Руной»: честно скажу, мне стыдно за первую половину!

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своей команды, одержанную в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской «Руной». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19). По словам Лукича, он остался крайне разочарован игрой своих подопечных в первой половине игры и провёл с ним обстоятельный разговор во время перерыва.

«Игру нужно разделить на две части. На старте третьей четверти мы уступали 13-15 очков, а затем совершили рывок в свою пользу «+20». Честно скажу, мне стыдно за первую половину! Мы даже близко не были похожи на тот коллектив, который дал бой «Уралмашу» и обыграл «Астану». Пришлось провести крайне неприятный разговор в раздевалке во время большого перерыва. Иного выхода не было, раз даже некоторые опытные игроки вышли на паркет абсолютно без концентрации. Хотя в предыдущих двух играх именно концентрация служила нашим козырем.

Знаете, как на компьютере? Нажали клавиши control, alt, delete и просто стёрли всю память. Что делаем, о чём договаривались – всё забыли! Хорошо, что собрались во второй половине и показали характер, неплохо читали игру. Да, были некоторые проблемы в защите, принимали неправильные решения в фазе атаки в ключевые моменты, но всё равно от второй половины остались положительные впечатления. А главное — осталась победа», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.