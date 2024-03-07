«Монако» победил «Црвену Звезду» в матче, где Майк Джеймс установил рекорд Евролиги

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В Монако местный одноимённый клуб принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча закончилась со счётом 98:80 (25:17, 21:21, 23:22, 29:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс. Он набрал 20 очков, а также сделал один подбор и отдал три передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал форвард Лука Митрович, на счету которого 18 очков.

Отметим, что Джеймс в этой игре установил рекорд Евролиги по набранным очкам. Американцу оставалось набрать 12 очков, чтобы превзойти грека Вассилиса Спанулиса, который уже завершил карьеру игрока. На счету Спанулиса 4455 очков. Майк вышел в лидеры турнира по этому компоненту во второй четверти.

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