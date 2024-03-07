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«Монако» победил «Црвену Звезду» в матче, где Майк Джеймс установил рекорд Евролиги

«Монако» победил «Црвену Звезду» в матче, где Майк Джеймс установил рекорд Евролиги
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В Монако местный одноимённый клуб принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча закончилась со счётом 98:80 (25:17, 21:21, 23:22, 29:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс. Он набрал 20 очков, а также сделал один подбор и отдал три передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал форвард Лука Митрович, на счету которого 18 очков.

Отметим, что Джеймс в этой игре установил рекорд Евролиги по набранным очкам. Американцу оставалось набрать 12 очков, чтобы превзойти грека Вассилиса Спанулиса, который уже завершил карьеру игрока. На счету Спанулиса 4455 очков. Майк вышел в лидеры турнира по этому компоненту во второй четверти.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
98 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш
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