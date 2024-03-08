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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и завершилась победой хозяев со счётом 115:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лучшей результативностью в составе победителей отметился сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который набрал 41 очко, сделал 13 подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. Ранее «Селтикс» проиграли во встрече с «Кливлендом».

В следующей игре «Бостон» встретится с «Финиксом». «Денвер» проведёт матч с «Ютой».

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 19, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 11, Уотсон - 11, Портер - 9, Браун - 7, Джексон - 4, Ннаджи - 4, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Пикетт, Хафф
Бостон Селтикс: Браун - 41, Порзингис - 24, Тейтум - 15, Холидэй - 12, Уайт - 7, Хозер - 6, Тиллман - 2, Хорфорд - 2, Притчард, Бриссетт, Корнет, Спрингер, Михайлюк
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