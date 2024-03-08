Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и завершилась победой хозяев со счётом 115:109.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который набрал 41 очко, сделал 13 подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. Ранее «Селтикс» проиграли во встрече с «Кливлендом».

В следующей игре «Бостон» встретится с «Финиксом». «Денвер» проведёт матч с «Ютой».