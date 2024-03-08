Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер — о возможном чемпионстве «Оклахомы»: мы способны на всё

Гилджес-Александер — о возможном чемпионстве «Оклахомы»: мы способны на всё
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер заявил, что верит в победу своей команды в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Для меня пятилетка будет успешной, если мы выиграем чемпионат НБА. Способны ли мы на это в текущем сезоне? Я думаю, мы способны на всё», — приводит слова Гилджес-Александера Clutch Points в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на его интервью журналистке Малике Эндрюс.

Сейчас «Тандер» занимают третье место в общей турнирной таблице регулярного чемпионата НБА и второе в Западной конференции, отставая от лидера «Миннесота Тимбервулвз» на два очка.

Гилджес-Александер в текущем сезоне провёл 61 игру, набирая в среднем по 31,1 очка. Таким образом, в активе защитника сейчас 1900 очков, он занимает второе место по этому показателю среди всех игроков чемпионата.

Материалы по теме
Гилджес-Александер повторил второй лучший показатель «Оклахомы» по играм с 30+ очками
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android