Форвард «Минска» Куратник рассказал о подготовке к матчу с МБА в Единой лиге

Форвард белорусского «Минска» Дмитрий Куратник поделился мыслями о предстоящем матче с московской МБА, который пройдёт в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нам предстоит матч на домашней площадке. Надеемся, что скоро будем играть в полном составе. К игре уже подключился Зак Смит, ждёт выхода на паркет Йован Шливанчанин. После каждой игры мы стараемся разобрать свои ошибки, чтобы не повторять их. В поединке с МБА ещё больше сделаем акцент в защите и при подборах», – приводит слова Куратника пресс-служба «Минска».

Напомним, матч между «Минском» и МБА пройдёт 9 марта, начало в 15:00 мск. Белорусский клуб в нынешнем сезоне Единой лиги проиграл все матчи в регулярном чемпионате. На данный момент «Минск» уступил в 30 играх кряду.

МБА занимает шестое место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, а «Минск» замыкает турнирную таблицу, находясь на восьмой строчке.