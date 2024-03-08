Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Минска» Куратник рассказал о подготовке к матчу с МБА в Единой лиге

Форвард «Минска» Куратник рассказал о подготовке к матчу с МБА в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард белорусского «Минска» Дмитрий Куратник поделился мыслями о предстоящем матче с московской МБА, который пройдёт в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нам предстоит матч на домашней площадке. Надеемся, что скоро будем играть в полном составе. К игре уже подключился Зак Смит, ждёт выхода на паркет Йован Шливанчанин. После каждой игры мы стараемся разобрать свои ошибки, чтобы не повторять их. В поединке с МБА ещё больше сделаем акцент в защите и при подборах», – приводит слова Куратника пресс-служба «Минска».

Напомним, матч между «Минском» и МБА пройдёт 9 марта, начало в 15:00 мск. Белорусский клуб в нынешнем сезоне Единой лиги проиграл все матчи в регулярном чемпионате. На данный момент «Минск» уступил в 30 играх кряду.

МБА занимает шестое место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, а «Минск» замыкает турнирную таблицу, находясь на восьмой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android