Баркли посоветовал «Селтикс» вернуть Порзингиса в стартовую пятёрку команды

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли высказал мнение, что лидер чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» должен вернуть форварда Порзингиса в стартовую пятёрку.

«Я честно думаю, что [«Селтикс»] должны вытащить Порзингиса со скамейки запасных» — сказал Чарльз Баркли в эфире программы NBAonTNT

Кристапс Порзингис — латвийский тяжёлый форвард, выступает в нынешнем сезоне за «Селтикс», куда перешёл из «Вашингтона». В регулярном чемпионате баскетболист провёл 46 игр. Он делает в среднем 7 подборов и набирает 20.4 очка, занимая третье место в команде по этому показателю.

В январе в матче с «Хьюстон Рокетс» игрок стал первым в истории НБА, кто набрал 30+ очков, реализовал 5+ трёхочковых и поставил 5+ блок-шотов в одной игре в третий раз.