Александр Ганькевич высказался о предстоящем матче «Пари НН» с «Астаной» в Единой лиге

Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич поделился мыслями о предстоящем матче с казахстанской «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Думаю, наши доктора сделают всё возможное, чтобы травмированные поскорее восстановились, а «Астана» приедет в боевом настрое, потому как последнюю игру они нам проиграли. Ребята там все борются и будут хотеть взять реванш за недавнее поражение», – приводит слова Гинькевича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, матч между «Нижним Новгородом» и «Астаной» пройдёт 9 марта, начало в 14:00 мск.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», а «Астана» расположилась на пятой строчке.