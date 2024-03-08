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Александр Ганькевич высказался о предстоящем матче «Пари НН» с «Астаной» в Единой лиге

Александр Ганькевич высказался о предстоящем матче «Пари НН» с «Астаной» в Единой лиге
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич поделился мыслями о предстоящем матче с казахстанской «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Думаю, наши доктора сделают всё возможное, чтобы травмированные поскорее восстановились, а «Астана» приедет в боевом настрое, потому как последнюю игру они нам проиграли. Ребята там все борются и будут хотеть взять реванш за недавнее поражение», – приводит слова Гинькевича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, матч между «Нижним Новгородом» и «Астаной» пройдёт 9 марта, начало в 14:00 мск.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», а «Астана» расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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