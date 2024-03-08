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«Я никогда в жизни так высоко не прыгал». Эдвардс — о своём спасении в матче с «Индианой»

«Я никогда в жизни так высоко не прыгал». Эдвардс — о своём спасении в матче с «Индианой»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о своём эффектном спасении в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс».

«Я ударился головой, кажется, о край кольца. Это очень больно, и я приземлился на запястье… Я никогда в жизни так высоко не прыгал», — передаёт слова Эдвардса NBA Buzz.

В матче с «Пэйсерс» Эдвардс стал самым результативным игроком матча. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативные передачи. Он помог своей команде одержать победу со счётом 113:111.

После 63 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Индиана» расположилась на восьмой строчке Восточной конференции с 35 победами в 64 играх.

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