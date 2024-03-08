Монако подготовил специальные кроссовки для Майка Джеймса

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Баскетбольный клуб Монако подготовил специальные кроссовки в честь рекорда Майка Джеймса, подписав выложенный на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) видеоролик: «Особая обувь для особого игрока»

Напомним, американский разыгрывающий «Монако», Майк Джеймс в 28-м туре Евролиги установил рекорд лиги по набранным очкам. После мата с сербской «Црвеной Звездой» на его счету уже 4464 очка.

В этом матче «Монако» дома обыграло «Црвену Звезду» со счётом 98:80.

Топ-5 по набранным очкам в истории Евролиги:

1. Майк Джеймс (4464)

2. Вассилис Спанулис (4455)

3. Нандо Де Коло (4383)

4. Хуан Карлос Наварро (4152)

5. Серхио Льюль (3872).

Ранее Майк Джеймс выступал за московский ЦСКА с 2019 по 2021 год. Команда уже поздравила своего бывшего игрока с этим достижением.

Накануне стало известно, что французский клуб «Монако» ведёт переговоры с 33-летним Майком Джеймсом о новом многолетнем контракте.