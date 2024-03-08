Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Стефану Карри предстоит МРТ-обследование

Источник: Стефану Карри предстоит МРТ-обследование
Комментарии

Известный разыгрывающий и лидер «Голден Стейт Уорриорз» Стефену Карри предстоит пройти МРТ-обследование голеностопа на правой ноге. Об этом сообщает корреспондентка ESPN Кендра Эндрю.

Напомним, что Стефен Карри сегодня, 8 марта, во время игры с «Чикаго Буллз» травмировал правый голеностоп, в результате чего был вынужден покинуть площадку за несколько минут до окончания встречи. Матч завершился победой «Чикаго Буллз» со счётом 125:122.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стейт Уорриорз» занимают девятую позицию, а Тихоокеанском турнире — семнадцатую позицию. Следующая игра для «Голден Стейт Уорриорз» пройдёт 10 марта с «Сан-Антонио Спёрс». Скорее всего на этом матче мы не увидим Карри.

Материалы по теме
Клэй Томпсон — о травме Стефена Карри: «Голден Стэйт» будет его не хватать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android