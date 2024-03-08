Мэджик Джонсон выразил уважение владелице «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил почтение и уважение владелице клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс.

«Ты стала первой женщиной, которая получила контрольный пакет акций клуба НБА. За время твоего нахождения на этом посту команда смогла выиграть чемпионат НБА 2020 года и внутрисезонный турнир НБА 2023 года. Вы действительно доказали всем, что женщины, управляя профессиональной баскетбольной командой, могут быть столь же успешны, как и мужчины, если не больше.

С тех пор, как мы с тобой познакомились, я знал, что ты обречена на величие! Твоя энергия, целеустремлённость и настрой на победу помогли тебе стать одной из самых влиятельных женщин в спорте», — написал у себя в социальных сетях Мэджик Джонсон.