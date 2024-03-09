Руди Гобер жестом намекнул на продажность судей во время матча НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:113 в овертайме.

В концовке заключительной четверти Гобер получил технический фол после того, как денежным жестом намекнул на нечестное судейство, как только французский баскетболист заработал шестое персональное замечание во время атаки «Миннесоты».

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31-летний центровой провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно семь очков (3 из 7 с игры, 1 из 2 — штрафной), сделав 17 подборов, две результативные передачи, столько же блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» Гобера по итогам встречи составил «+7».