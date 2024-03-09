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Руди Гобер жестом намекнул на продажность судей во время матча НБА

Руди Гобер жестом намекнул на продажность судей во время матча НБА
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:113 в овертайме.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке заключительной четверти Гобер получил технический фол после того, как денежным жестом намекнул на нечестное судейство, как только французский баскетболист заработал шестое персональное замечание во время атаки «Миннесоты».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

31-летний центровой провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно семь очков (3 из 7 с игры, 1 из 2 — штрафной), сделав 17 подборов, две результативные передачи, столько же блок-шотов и один перехват. Показатель «плюс-минус» Гобера по итогам встречи составил «+7».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 104
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Аллен - 33, Ньянг - 16, ЛеВерт - 15, Окоро - 9, Меррилл - 6, Джером, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 34, Эдвардс - 19, Макдэниелс - 13, Андерсон - 10, Конли - 9, Гобер - 7, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
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