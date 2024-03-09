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«Нельзя опускать руки». Форвард МБА Лопатин — о предстоящем матче с «Минском»

«Нельзя опускать руки». Форвард МБА Лопатин — о предстоящем матче с «Минском»
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Форвард московской МБА Андрей Лопатин прокомментировал предстоящий матч с белорусским «Минском» во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Не думаем о таблице и месте “Минска”, их количестве поражений. Не важно, кто где находится, настраиваться нужно на всех одинаково. Нет сильных или слабых команд, нужно приезжать и со всеми играть на победу. Минчане немного обновили состав, Смит в прошлом сезоне очень здорово себя показывал, так что это явное усиление. Что касается нас, мы хотим радовать наших болельщиков вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Сейчас у нас неудачная серия, но нельзя опускать руки. Должны забыть всё, что было в прошлом, и настраиваться на настоящее», — приводит слова Лопатина пресс-служба МБА.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата МБА проиграла саратовскому «Автодору» со счётом 63:84. На данный момент московский клуб занимает шестое место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги. В свою очередь, «Минск» находится на последней строчке турнирной таблицы. МБА встретится с «Минском» в столице Беларуси. Игра пройдёт сегодня, 9 марта, начало в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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