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44 очка Д’Анджело Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Милуоки»

44 очка Д’Анджело Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Милуоки»
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Сегодня, 9 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 123:122.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл. На его счету 44 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 22 очками. 13 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо. Он набрал 34 очка, совершил 14 подборов и отдал 12 передач. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 28 очками, пятью подборами и 12 передачами.

После 65 матчей «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции с 35 победами и 30 поражениями. «Милуоки» расположился на третьей строчке в Восточной конференции, выиграв 41 игру из 64.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 44, Дэвис - 22, Ривз - 18, Хатимура - 12, Хэйс - 8, Принс - 8, Реддиш - 6, Динвидди - 5, Худ-Скифино, Мэйс, Кристи, Джайлс, Льюис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 28, Коннотон - 17, Бисли - 14, Портис - 14, Лопес - 11, Краудер - 4, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон
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