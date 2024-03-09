44 очка Д’Анджело Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Милуоки»

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Сегодня, 9 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 123:122.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл. На его счету 44 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 22 очками. 13 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо. Он набрал 34 очка, совершил 14 подборов и отдал 12 передач. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 28 очками, пятью подборами и 12 передачами.

После 65 матчей «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции с 35 победами и 30 поражениями. «Милуоки» расположился на третьей строчке в Восточной конференции, выиграв 41 игру из 64.