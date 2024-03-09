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Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта в «Оклахоме»

Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта в «Оклахоме»
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил достижение форварда Кевина Дюранта в составе «молний».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 100
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 15, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 9, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Уоллес - 3, Хэйворд - 3, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Майами Хит: Жакез-мл. - 25, Батлер - 20, Розир - 14, Миллз - 13, Робинсон - 9, Йович - 7, Мартин - 7, Адебайо - 5, Райт, Кэйн, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Брайант

25-летний баскетболист сравнялся с Дюрантом по количеству игр с 30 и более очками за отдельно взятый сезон НБА. В матче с «Майами Хит» Гилджес-Александер набрал 37 очков, тем самым повторив достижение Кевина, который провёл 47 таких игр.

«Оклахома» победила «Майами» в регулярном чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 107:100. «Молнии» после успешного матча возглавили турнирную таблицу Западной конференции, обогнав «Миннесоту Тимбервулвз», которая в своей игре уступила «Кливленд Кавальерс» (104:113 ОТ).

Напомним, Гилджес-Александер является одним из претендентов на награду самому ценному игроку сезона (MVP) нынешнего сезона НБА.

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