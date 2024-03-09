Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта в «Оклахоме»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил достижение форварда Кевина Дюранта в составе «молний».

25-летний баскетболист сравнялся с Дюрантом по количеству игр с 30 и более очками за отдельно взятый сезон НБА. В матче с «Майами Хит» Гилджес-Александер набрал 37 очков, тем самым повторив достижение Кевина, который провёл 47 таких игр.

«Оклахома» победила «Майами» в регулярном чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 107:100. «Молнии» после успешного матча возглавили турнирную таблицу Западной конференции, обогнав «Миннесоту Тимбервулвз», которая в своей игре уступила «Кливленд Кавальерс» (104:113 ОТ).

Напомним, Гилджес-Александер является одним из претендентов на награду самому ценному игроку сезона (MVP) нынешнего сезона НБА.