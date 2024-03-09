Купер Флэгг стал лучшим баскетболистом года в США среди школьников

Претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг получил награду «Лучшему игроку года» в США среди всех школьников страны.

Молодой баскетболист играет за академию Монверде (Флорида). По ходу всего года Флэгг в среднем набирал 16,1 очка, делал 7,6 подбора, 3,9 передачи, 2,7 блок-шота и 1,6 перехвата за игру. Его команда ни разу за сезон не проиграла, имея статистику в 30 побед кряду.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.