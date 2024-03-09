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Карри оценил игру Кэйтлин Кларк, установившей рекорд в студенческом баскетболе США

Карри оценил игру Кэйтлин Кларк, установившей рекорд в студенческом баскетболе США
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, как относится к сравнениям со звездой студенческой лиги Кэйтлин Кларк.

«Вы не можете видеть, когда она играет, откуда она стреляет. Она настоящий профессионал» — цитирует Карри издание Bleacher Report.

Прошлой ночью Кларк достигла новой вершины студенческого баскетбола. Разыгрывающая университета Айовы сделала свой 164-й трёхочковый и обогнала Карри и Дариуса Макги, в активе которых их было 162. Таким образом, баскетболистка установила новое достижение вне разделения на мужские и женские лиги.

Помимо этого, Кларк недавно побила личный карьерный рекорд результативности, а также набрала наибольшее количество очков за всю историю NCAA — 3685 — и обошла легендарного Пита Маравича.

Достижение Кларк:
Кларк обошла двух баскетболистов НБА по количеству трёхочковых в студенческой лиге
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