Дивинченцо стал четвёртым игроком в истории «Нью-Йорка» по одному из показателей

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс Донте Дивинченцо стал четвёртым игроком в истории франшизы, на счету которого 200 забитых трёхочковых бросков в одном сезоне. 27-летний баскетболист присоединился к Эвану Фурнье — 241 (2021/2022), Джулиусу Рэндлу — 218 (2022/2023) и Джону Старксу — 217 (1994/1995).

«Нью-Йорк» в последнем матче обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 98:74. Дивинченцо набрал 11 очков, собрал четыре подбора и сделал шесть результативных передач. На данный момент «Нью-Йорк» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 26 поражениями.

В сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации Дивинченцо в среднем за игру набирает 14,3 очка, делает 3,4 подбора и 2,5 передачи.