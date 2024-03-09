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Дивинченцо стал четвёртым игроком в истории «Нью-Йорка» по одному из показателей

Дивинченцо стал четвёртым игроком в истории «Нью-Йорка» по одному из показателей
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс Донте Дивинченцо стал четвёртым игроком в истории франшизы, на счету которого 200 забитых трёхочковых бросков в одном сезоне. 27-летний баскетболист присоединился к Эвану Фурнье — 241 (2021/2022), Джулиусу Рэндлу — 218 (2022/2023) и Джону Старксу — 217 (1994/1995).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Нью-Йорк» в последнем матче обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 98:74. Дивинченцо набрал 11 очков, собрал четыре подбора и сделал шесть результативных передач. На данный момент «Нью-Йорк» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 26 поражениями.

В сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации Дивинченцо в среднем за игру набирает 14,3 очка, делает 3,4 подбора и 2,5 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 74
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Харт - 19, Ачиува - 15, Макбрайд - 14, Дивинченцо - 11, Богданович - 6, Хартенштайн - 5, Симс - 2, Топпин, Вашингтон, Браун, Милтон, Бёркс
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Вагнер - 13, Айзек - 11, Картер - 7, Харрис - 5, Вагнер - 4, Энтони - 4, Хьюстан - 2, Океке - 2, Фульц - 2, Инглс - 1, Блэк, Скофилд, Битадзе
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