«Мой поступок был верным». Гобер — о жесте, который показал на матче с «Кливлендом»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер прокомментировал свой жест, который он показал во время матча с «Кливленд Кавальерс».

Напомним, сегодня во время матча с «Кливленд Кавальерс» игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер продемонстрировал жест, который означал, что судьи матча были подкуплены. После этого Гобер получил уже шестое персональное замечание.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я приму технический фол, но не думаю, что это повредит нашей команде. Я знаю, что ставки в азартных играх и прочее всё больше и больше становятся частью игры, но так не должно быть. Мой поступок, вероятно, был верным, но на сегодняшней игре было не то время, чтобы демонстрировать такой жест. Это стоило моей команде игры, и это был незрелый поступок», — приводит слова Гобера портал USA TODAY.