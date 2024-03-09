«Сан-Антонио» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» досрочно выбыла из борьбы за выход в плей-офф. Это произошло за месяц до конца регулярного чемпионата.

8 марта «Спёрс» играли на выезде с «Сакраменто Кингз» и уступили со счётом 129:131. Это 50-й проигрыш для команды в текущем сезоне. Таким образом, у клуба из Техаса соотношение побед и поражений стало 13-50, что лишило его шансов на попадание в плей-офф.

«Сан-Антонио» занимает последнее место в Западной конференции. Для команды это уже второй неудачный сезон подряд. В прошлом году она также заняла последнее место в своей конференции и не боролась за трофей. До конца регулярного чемпионата ещё месяц. Последние матчи перед этапами на вылет команды проведут 14 апреля.