«Барселона» поддерживает идею расширения Евролиги

Член Совета директоров, а также директор баскетбольного клуба «Барселона» Хосеп Кубельс рассказал о том, что поддерживает возможное увеличение количества участников в Евролиге. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вероятным новым участником баскетбольного европейского турнира станет клуб из Дубая.

«Я думаю, что целью поиска новых партнёров в Евролиге является также открытие лиги для новых возможностей, и Дубай — одна из них.

Мир спорта высших достижений поворачивается к Ближнему Востоку, и, начиная с Евролиги, мы не можем игнорировать эту возможность. Есть и опасения. Но именно по этой причине мы изучали этот факт в течение двух последних сезонов.

Самое главное, что Дубай — это солидный проект, цель которого — в конечном итоге играть в высшем клубном турнире европейского уровня. Было бы отличной новостью, если бы Дубай был с нами», — приводит слова Кубельса Basket News.

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Евролига. «Валенсия» — «Барселона»: