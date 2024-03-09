Скип Бэйлесс заявил, что не впечатлён рекордами Леброна Джеймса

Известный американский журналист Скип Бэйлесс заявил, что рекордная результативность лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса не производит на него впечатления.

«Только представьте, сколько очков он потерял, потому что паршиво атакует с линии и ниже среднего исполняет трёхочковые. Я удивлён, что он сделал это», — сказал Бэйлесс на своём шоу.

Джеймс — абсолютный рекордсмен НБА по количеству набранных очков за карьеру. Звезда и лидер «Лейкерс» достиг отметки в 40 тысяч результативных баллов 3 марта в матче с «Денвер Наггетс». На данный момент баскетболисту «Лос-Анджелеса» 39 лет и он является самым возрастным игроком в лиге.

«Озёрники» занимают девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции текущего регулярного чемпионата НБА.