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Расселл принёс победу «Лейкерс» попаданием за 5,9 секунды до конца матча с «Милуоки»

Расселл принёс победу «Лейкерс» попаданием за 5,9 секунды до конца матча с «Милуоки»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Расселл стал автором победного попадания. Так, при счёте 122:121 в пользу «Милуоки» хозяева разыгрывали атаку, когда до конца оставалось чуть меньше 20 секунд. Д'Анджело совершил проход, а затем попаданием со средней дистанции установил окончательный счёт встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

28-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 44 очка (17 из 25 с игры, где 9 из 12 — трёхочковые), сделав девять результативных передач, шесть подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+1».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 44, Дэвис - 22, Ривз - 18, Хатимура - 12, Хэйс - 8, Принс - 8, Реддиш - 6, Динвидди - 5, Худ-Скифино, Мэйс, Кристи, Джайлс, Льюис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 28, Коннотон - 17, Бисли - 14, Портис - 14, Лопес - 11, Краудер - 4, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон
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