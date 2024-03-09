Расселл принёс победу «Лейкерс» попаданием за 5,9 секунды до конца матча с «Милуоки»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:122.

Примечательно, что Расселл стал автором победного попадания. Так, при счёте 122:121 в пользу «Милуоки» хозяева разыгрывали атаку, когда до конца оставалось чуть меньше 20 секунд. Д'Анджело совершил проход, а затем попаданием со средней дистанции установил окончательный счёт встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

28-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 44 очка (17 из 25 с игры, где 9 из 12 — трёхочковые), сделав девять результативных передач, шесть подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+1».