Леброн Джеймс отреагировал на перформанс Расселла в игре с «Милуоки»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на то, что его сокомандник разыгрывающий Д'Анджело Расселл набрал за игру с «Милуоки Бакс» 44 очка.

«ДАААААААААА, Ди-Ло (прозвище Д'Анджело Расселл. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Напомним, во время сегодняшней игры «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Милуоки Бакс» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи. Помимо того что он набрал 44 очка, он собрал шесть подборов и отдал девять результативных передач

В конце встречи Расселл смог выполнить решающий двухочковый бросок за 5,9 секунды до конца игры, что в результате привело к победе «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Милуоки» со счётом 123:122. Следующая игра «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт 11 марта, соперником станет «Миннесота Тимбервулвз».