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Леброн Джеймс отреагировал на перформанс Расселла в игре с «Милуоки»

Леброн Джеймс отреагировал на перформанс Расселла в игре с «Милуоки»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на то, что его сокомандник разыгрывающий Д'Анджело Расселл набрал за игру с «Милуоки Бакс» 44 очка.

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«ДАААААААААА, Ди-Ло (прозвище Д'Анджело Расселл. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

Напомним, во время сегодняшней игры «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Милуоки Бакс» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи. Помимо того что он набрал 44 очка, он собрал шесть подборов и отдал девять результативных передач

В конце встречи Расселл смог выполнить решающий двухочковый бросок за 5,9 секунды до конца игры, что в результате привело к победе «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Милуоки» со счётом 123:122. Следующая игра «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт 11 марта, соперником станет «Миннесота Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 44, Дэвис - 22, Ривз - 18, Хатимура - 12, Хэйс - 8, Принс - 8, Реддиш - 6, Динвидди - 5, Худ-Скифино, Мэйс, Кристи, Джайлс, Льюис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 28, Коннотон - 17, Бисли - 14, Портис - 14, Лопес - 11, Краудер - 4, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон
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