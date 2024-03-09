«Нижний Новгород» одержал победу над «Астаной» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде завершилась встреча между местным одноимённым клубом и казахстанской «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч закончился в пользу хозяев паркета со счётом 94:72.

Лучшую результативность в команде «Нижний Новгород» показал защитник Кендалл Смит, набравший 21 очко. Также отметились Александр Ганькевич (14) и Александр Чадов (10). У гостей наибольшее количество очков набрали Росс Хэмм и Карвел Андерсон, у них по 13 результативных баллов.

Благодаря этой победе нижегородский клуб сравнялся с «Астаной» по количеству очков. Команды идут в таблице группы Б друг за другом: «Нижний Новгород» находится на шестой строчке, а казахстанский клуб — на пятом.

Следующую игру «Нижний Новгород» проведёт 10 марта на выезде в Саратове с местным «Автодором». «Астана» сыграет 13 марта с «Самарой».