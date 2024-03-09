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«Нижний Новгород» одержал победу над «Астаной» в Единой лиге

«Нижний Новгород» одержал победу над «Астаной» в Единой лиге
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В Нижнем Новгороде завершилась встреча между местным одноимённым клубом и казахстанской «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч закончился в пользу хозяев паркета со счётом 94:72.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Лучшую результативность в команде «Нижний Новгород» показал защитник Кендалл Смит, набравший 21 очко. Также отметились Александр Ганькевич (14) и Александр Чадов (10). У гостей наибольшее количество очков набрали Росс Хэмм и Карвел Андерсон, у них по 13 результативных баллов.

Благодаря этой победе нижегородский клуб сравнялся с «Астаной» по количеству очков. Команды идут в таблице группы Б друг за другом: «Нижний Новгород» находится на шестой строчке, а казахстанский клуб — на пятом.

Следующую игру «Нижний Новгород» проведёт 10 марта на выезде в Саратове с местным «Автодором». «Астана» сыграет 13 марта с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Группа Б
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
94 : 72
Астана
Астана
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Понкрашов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Хэмм, Марчук, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
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