Президент ЦСКА Ватутин: вопрос домашней арены куда важнее, чем спортивный результат

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что на данный момент приоритетом для него является вопрос строительства новой домашней арены московского клуба.

«Для меня домашняя арена гораздо более актуальный вопрос, чем спортивный результат. Титулы и спортивные успехи обязательно будут. Вместе с домашней ареной, к сожалению, мы потеряли ощущение клуба, клубного товарищества. Ощущение у водителей, уборщиков, тренеров, игроков, руководства… что они входят в большой клуб с более чем 100-летней историей. И главная проблема в том, что клуб сейчас располагается в четырёх местах.

Вот мы находимся в офисе клуба, на футбольном стадионе, а основная команда тренируется в «Крылатском». Молодёжь тренируется в другом зале, а свои матчи мы проводим в «Мегаспорте», где выступали в Евролиге. Чем было удобно в старом зале ЦСКА? Вы пришли утром в офис, потом пошли на тренировку или матч молодёжной команды, вечером пообщались с основной командой и — вы всё время вместе», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.

В 2022 году в Москве снесли УСК ЦСКА имени Александра Гомельского — домашнюю арену армейцев. Здание было построено в 1979 году к проведению летних Олимпийских игр. В нём ЦСКА выступал с 90-х годов, игрались суперфиналы с «Жальгирисом», проводились матчи Евролиги.