Президент ЦСКА назвал возможные сроки ввода в эксплуатацию новой арены

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предполагаемых сроках ввода в эксплуатацию новой домашней арены московского клуба.

«Я рад, что строится новый зал. Мы выступаем консультантами на этой стройке. Вместимость новой арены составит до 5500 зрителей, а также будет два тренировочных зала. Места для строительства там не так много, поэтому построить арену на 10 тысяч человек будет невозможно. Хотя в этом нет необходимости.

При хорошем сценарии – через два-два с половиной года мы туда переедем. Но надо понимать, что практически ни одно строительство не завершается в срок. Но самое главное, что у нашего собственника, «Норильского никеля», есть огромное желание сделать хороший проект и нет проблем с финансированием», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.

В 2022 году в Москве была снесена арена УСК ЦСКА имени Александра Гомельского. Здание было построено в 1979 году к проведению летних Олимпийских игр. В нём ЦСКА выступал с 90-х годов, игрались суперфиналы с «Жальгирисом», проводились матчи Евролиги.