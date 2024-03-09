Тренер «Минска» Суховецкий подвёл итоги матча с МБА в Единой лиге

Исполняющий обязанности главного тренера белорусского «Минска» Алексей Суховецкий поделился мнением о том, как проходила игра второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«Сегодня получилась тяжёлая игра, я думаю, для обоих соперников. Её можно разделить на две половины. Первая – более в атакующем плане, и для зрителей более красивая, большое количество очков – 52: 40. Вторая половина, когда дело двигалось к концовке, команды максимально сконцентрировались на защите, это было противостояние двух защит. Абсолютно нерезультативная игра, борьба характеров», – приводит слова Суховецкого официальный сайт Единой лиги.

МБА обыграла «Минск» со счётом 73:60. На данный момент МБА занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги с 10 победами при 21 поражении. В свою очередь, «Минск» потерпел 31 поражение кряду в регулярном чемпионате и замыкает турнирную таблицу.