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Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Зенитом» в Единой лиге: нас ожидает очень сложная игра

Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Зенитом» в Единой лиге: нас ожидает очень сложная игра
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нас ожидает очень сложная игра, потому что после перерыва «Зенит» показывает очень хорошую защиту. Однако, мы смогли провести хорошую тренировочную неделю в полном составе. Будем надеяться, что сможем показать интересный баскетбол, который понравится нашим болельщикам, и постараемся выиграть», – приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Енисей» сыграет на выезде с «Зенитом» 10 марта. Матч между санкт-петербургским и красноярским клубом начнётся в 16:00 мск.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А» с 49 очками. «Енисей» замыкает таблицу, находясь на шестой строчке. Клуб отстаёт от соперника на четыре очка.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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