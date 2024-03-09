Йовица Арсич — о матче «Енисея» с «Зенитом» в Единой лиге: нас ожидает очень сложная игра

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нас ожидает очень сложная игра, потому что после перерыва «Зенит» показывает очень хорошую защиту. Однако, мы смогли провести хорошую тренировочную неделю в полном составе. Будем надеяться, что сможем показать интересный баскетбол, который понравится нашим болельщикам, и постараемся выиграть», – приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Енисей» сыграет на выезде с «Зенитом» 10 марта. Матч между санкт-петербургским и красноярским клубом начнётся в 16:00 мск.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А» с 49 очками. «Енисей» замыкает таблицу, находясь на шестой строчке. Клуб отстаёт от соперника на четыре очка.