Президент ЦСКА Ватутин: присоединение Дубая может экономически помочь Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что появление в Евролиге команды из Эмиратов выгодно для лиги в экономическом плане.

«Я был и остаюсь одним из сторонников включения команды из Эмиратов. Это огромный рынок на Ближнем Востоке и в Азии. И это не только местные жители, но и просто европейцы, которые там живут. Но есть и трудности. Команды пока не существует и у неё нет лиги, в которой можно было бы выступать. Пока нет ничего, кроме амбиций и денег. История спорта знает немало примеров, когда эти вопросы решались. Арена замечательная. Её увидели представители всех клубов Евролиги. Прорабатываются различные варианты включения команды в европейские турниры, но не хотелось бы раскрывать подробности.

Это могло бы помочь Евролиге экономически. Там предлагают хорошие деньги и грех отказаться. Но я понимаю эти паузы. Лига хочет застраховаться от любых неожиданностей. Дубай может показаться далёким, но полёт из Москвы в Виторию — это то же самое, что полёт в Дубай. Более того, «Эмирейтс» будет экономически помогать клубам, которые к ним прилетают», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.

Ранее сообщалось о соглашении между Евролигой и Дубаем, согласно которому команда из Дубая войдёт в Евролигу через несколько сезонов участия в Еврокубке.