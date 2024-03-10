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«Индиана» до конца сезона лишилась одного из лучших бомбардиров команды

«Индиана» до конца сезона лишилась одного из лучших бомбардиров команды
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Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в скором времени перенесёт операцию по поводу разрыва верхней суставной губы правого плеча. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Также отмечается, что Матурин не появится на площадке в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Действующий контракт 21-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция клуба на $ 9,18 млн). В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 6,91 млн.

В нынешнем сезоне шестой номер драфта 2022 года принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 14,5 очка (третий лучший показатель в команде), четыре подбора и две результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,6, трёхочковых — 37,4.

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